Mehrere Hundert Besucher haben in Barsinghausen gleich bei zwei Veranstaltungen bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen in das Jahr 2017 hineingefeiert. Bei der HAZ/NP-Silvesterparty im Zechensaal war die Tanzfläche

prall gefüllt - und auch im Sporthotel Fuchsbachtal herrschte tolle Stimmung.