Bantorf. Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Sonnabendnachmittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen stießen zwei Fahrzeuge – ein Jeep und ein Mercedes – gegen 14.45 Uhr auf der B65 am Ortsausgang Bantorf frontal zusammen. Dabei wurde der Mercedes in den Graben gestoßen und der Fahrer im Wrack eingeklemmt. Ein Arzt war als Ersthelfer am Unfallort und begann mit der Versorgung des Mannes. Der Mann starb jedoch noch an der Unfallstelle.

Die Jeep-Insassen, ein Vater mit seinem Sohn, wurden ersten Informationen zufolge nur leicht verletzt.

Genauere Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst noch nicht vor.

Während des Einsatzes und für Aufräumarbeiten wurde die Bundesstraße gesperrt. Die Sperrung soll voraussichtlich mehrere Stunden bestehen bleiben. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

isc/ewo