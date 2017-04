Mehr als 1150 Athleten aus sechs Vereinen und vier Schulen der Deisterstadt haben am Sportabzeichen-Wettbewerb um den Wanderpokal der Stadtsparkasse Barsinghausen teilgenommen. Die Siegerpokale für die meisten Sportabzeichen gingen an den TSV Egestorf sowie an die Kirchdorfer Astrid-Lindgren-Schule.