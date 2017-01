Gleich drei Unfallfluchten binnen weniger Stunden sind am vergangenen Freitag im Barsinghäuser Stadtgebiet begangen worden. Insgesamt ist bei den drei Unfällen am Reitbach, in der Goethestraße und an der Stoppstraße in Egestorf rund 3000 Euro Schaden entstanden. Die Polizei sucht in allen Fällen Zeugen.