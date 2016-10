Polizei sucht Zeugen zu drei Fällen

Barsinghausen. Außerdem wurde am Freitag zwischen 12 und 16.30 Uhr in der Langenkampstraße am Anfang der Tempo-30-Zone der Pfosten eines Verkehrszeichens beschädigt. Vermutlich wurde es von einem Autofahrer beim Wenden angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Ein blauer Opel Astra Caravan ist zwischen Mittwoch, 11.30 Uhr, und Donnerstag, 18 Uhr, am vorderen linken Kotflügel beschädigt worden. Das Auto war vor dem Haus, Egestorfer Straße 125, ordnungsgemäß geparkt. Auch in diesem Fall entfernte sich der Verursacher unerlaubt.

Zeugen zu den drei Fällen werden gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter der Telefonnummer (0 51 05) 52 30 in Verbindung zu setzen.

Von Jörg Rocktäschel