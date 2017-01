Ein vermutetes Leck in einer Gasleitung unter der Straße Am Untergut hat mehreren Ortsfeuerwehren am Neujahrsabend einen Großeinsatz und eine lange Nacht beschert: Das Leck konnte stundenlang nicht lokalisiert werden. Erst rund 15 Stunden nach der ersten Alarmierung konnten die Feuerwehren am Montagvormittag abrücken.