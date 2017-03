Reimund Winkler steht weiterhin an der Spitze des TSV Bantorf: Einstimmig haben sich die Mitglieder auf der Jahresversammlung am Sonnabend für eine Wiederwahl des ersten Vorsitzenden ausgesprochen. In ihren Ämtern bestätigt wurden zudem Sozialwart Markus Kahnke und Pressewart Peter Messing.