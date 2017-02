In einer neuen Kooperation mit Schulen und Kindergärten will der TSV Langreder mehr Kinder und Jugendliche für den Tischtennissport begeistern. Unter der Leitung von Ron Fiedler, der seit August 2016 seinen Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) im Verein absolviert, bietet der TSV wöchentliche Arbeitsgemeinschaften für Schüler an.