Die Nachbarn der Flüchtlingsunterkunft am Rottkampweg in Egestorf beklagen erhebliche Belastungen, seitdem das Heim bezogen ist. Verdruss bereiten insbesondere der hohe Lärmpegel bis in die späten Abendstunden sowie die nächtlichen Lichtemissionen als Folge der fast taghellen Ausleuchtung des Areals rund um die Uhr.