Der Kommunalwahlkampf geht in den Endspurt: Am Freitag haben sowohl die SPD wie auch die CDU bei Ortsterminen noch einmal deutlich zu machen versucht, dass sie sich um örtliche Probleme und um die Sorgen und Nöte der Bürger kümmern. Die SPD traf sich an der Stoppstraße, die CDU gleichzeitig an der Oberen Straße.