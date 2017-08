Die Entwicklung der nach dem Orkan Kyrill im Deister neu angelegten Waldflächen macht gute Fortschritte. In etlichen wieder aufgeforsteten Bereichen sind die Bäume so schnell gewachsen, dass nun ein für die forstliche Bewirtschaftung wichtiger Arbeitsschritt ansteht: die Anlage von Schneisen in den neuen Beständen.