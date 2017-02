Die Arbeiten auf Barsinghausens größter Baustelle, dem ehemaligen Kaiserhofgrundstück an der Bahnhofstraße, sind auf der Zielgeraden angekommen. Noch in diesem Monat wird der Gebäudekomplex des künftigen Alten- und Pflegeheimes fertiggestellt und an die künftigen Betreiber übergeben.