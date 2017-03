Sie haben "Ja" gesagt: Sky-Sport-Moderatorin Marlen Neuenschwander und Matthias Sagerer schlossen am Sonnabend im Gehrdener Standesamt den Bund fürs Leben. Für die Trauung kamen die gebürtige Gehrdenerin und ihr Bräutigam aus München extra in die Burgbergstadt – in die Heimat der 31-jährigen Braut.