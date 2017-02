Das Soziale Kaufhaus an der Bahnhofstraße 11 erweitert sein Sortiment gut erhaltener Gebrauchtwaren und bietet künftig auch Textilien aus zweiter Hand zum Kauf an. Dazu mietet die gemeinnützige Labora-Trägergesellschaft ab 1. März ein Ladengeschäft direkt nebenan mit einer Fläche von 80 Quadratmetern an.