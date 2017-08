Polizei muss bei Stadfest mehrfach eingreifen

Barsinghausen. Bereits gegen 21.30 Uhr ist es am Freitag zur ersten körperlichen Auseinandersetzung gekommen: Ein 20-jähriger Barsinghäuser hat einem 17-Jährigen beim Autoscooter mehrfach ins Gesicht geschlagen. Da das Opfer einen Schlagring dabei hatte, wird nun gegen beide ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein ebenfalls 17-jähriger Barsinghäuser wurde gegen 0.30 Uhr bei der Glück-Auf-Halle von einem Unbekannten geschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nahe der Glück-Auf-Halle kam es eine halbe Stunde später dann zur nächsten Körperverletzung: ein 18-Jähriger aus Barsinghausen hat einem 29-jährigem Bad Münderaner verletzt. Etwa zeitgleich hat ein 37-Jähriger aus Wennigsen einen 24-Jährigen aus Bad Münder mehrfach so hart ins Gesicht geschlagen, dass dieser eine Platzwunde erlitt. In beiden Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Bislang wurde der Polizei nur ein Diebstahl angezeigt. Im Bereich des Autoscooters wurde einem 2-Jährigen seine Geldbörse gestohlen. Auch hier sucht die Polizei nach Zeugen, die gebeten werden sich unter der (05105) 52 30 zu melden.

Zwei Mal hielt die Polizei zudem betrunkene Autofahrer an. Ein 21-Jähriger Gehrdener versucht bei der Kontrolle sogar zu flüchten. Am Ende stellte sich raus, dass er nicht nur mit 0,99 Promille sondern auch ohne Führerschein unterwegs war. Eine 65-Jährige aus Barsinghausen wurde mit 0,8 Promille hinterm Steuer erwischt. Außerdem musste die Polizei gegenüber 9 Personen einen Platzverweis aussprechen. Eine Person wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Von Lisa Malecha