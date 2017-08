Die Barsinghäuser Stadtwerke starten in dieser Woche mit dem Umbau des Postgebäudes an der Poststraße. Das kommunale Versorgungsunternehmen will spätestens Anfang 2018 mit allen Mitarbeitern ins Postgebäude umziehen. Das bisherige Stadtwerke-Domizil auf dem Nachbargrundstück steht dann zur Disposition.