Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh? – Klänge dieses bekannten Kinderliedes aus der Humperdinck-Oper „Hänsel und Gretel“ haben am Freitagvormittag dem jungen Publikum in der Adolf-Grimme-Schule einen vertrauten Einstieg in das Konzert auf der Schulbühne bereitet.