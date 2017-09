Superintendentin lobt die spannende Vielfalt

Konfirmanden der Mariengemeinde haben am Dienstagnachmittag in der Backstube der Bäckerei Hünerberg rund 30 Brote für eine Spendenaktion gebacken. Als Gast begleitete Superintendentin Antje Marklein diesen Backnachmittag im Rahmen ihrer zweiwöchigen Visitation in der Mariengemeinde.