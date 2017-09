Rockmusical über das Aufbegehren der Jugend

Der Verein Calenberger Cultour & Co organisiert eine Fahrt zum Rockmusical "Frühlings Erwachen" am Sonnabend, 7. Oktober. Das Stück über das Aufbegehren der Jugend gegen die verknöcherten Moralvorstellungen der Erwachsenen am Ende des 19. Jahrhunderts feiert Premiere beim Theater für Niedersachsen (TfN) in Hildesheim.