In gleich zwei Fällen haben Unbekannte in Barsinghausen Autos beschädigt: An der Willhelm-Busch-Straße wurde die Heckscheibe eines dort geparkten Fahrzeugs mutwillig beschädigt. An der Egestorfer Straße fuhr ein unbekannter den Spiegel eines parkenden Autos ab und flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen.