Seit Längerem bemerkt das Team am Besucherbergwerk Veränderungen an den offenstehenden Waggons im Zechenpark. Mal ist etwas kaputt, mal wurden Wagen verrückt. Geschäftsführer Dieter Lohmann warnt vor dem Spielen an den Waggons. Das Sicherheitsrisiko sei sehr hoch.