Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag offenbar einen Brandsatz auf die Eingangstreppe einer Doppelhaushälfte an der Straße Osterende in Groß Munzel geworfen. Dabei wurde allerdings nur Laub entzündet, ehe das Feuer von selbst erlosch. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.