Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag auf dem Containerstellplatz am Freibad in Großgoltern offenbar zwei Container für Bioabfälle und Papier angezündet. Die Polizei geht "aufgrund der Umstände" davon aus, dass die Container in Brand gesteckt worden sind. Die Feuerwehr Großgoltern hat den Brand gelöscht.