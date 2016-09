Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Unfall

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Dienstag in der Zeit von 10 Uhr bis 10.55 Uhr auf dem Parkplatz an der Breiten Straße einen dort abgestellten BMW beschädigt und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 05) 52 30.