Barsinghausen. Auf dem Kundenparkplatz von Aldi und Rewe am Reihekamp ist ein Unbekannter am Freitag gegen 16 Uhr gegen den silbernen Opel eines älteren Ehepaars gefahren und anschließend geflüchtet. Der Täter fuhr vermutlich ein rotes Auto. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 800 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter Telefon (05105) 5230 an die Polizei zu wenden. lis

Von Lisa Malecha