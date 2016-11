Vertreter von 17 Bergmannsvereinen aus ganz Niedersachsen und insbesondere aus der Deisterregion haben am Sonnabend an der Totenehrung für die verstorbenen Bergleute teilgenommen. Einer alten Tradition folgend, richtete der gastgebende Glück-Auf-Verein diese feierliche Zeremonie auf dem 1964 errichteten Gedenkplatz an der Ludwig-Jahn-Straße aus.