Die Organisatoren der ersten Barsinghäuser Mobilitäts- und Gewerbeschau (MoWi) wollen in den nächsten Wochen die Weichen stellen für die Großveranstaltung, die am 20. und 21. Mai 2017 in der Stadtmitte ausgerichtet wird. „Mitte Januar ist Anmeldeschluss“, sagt Walter Krull, Mitglied des Organisationsteams.