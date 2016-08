Das 45. Barsinghäuser Stadtfest hat der Polizei viel Arbeit beschert. „Es war deutlich turbulenter als in den Vorjahren“, sagte Polizeihauptkommissar Harald Münter am Sonntag in einem ersten Fazit. Die Einsatzkräfte mussten vor allem bei Schlägereien einschreiten. Unrühmlicher Höhepunkt war in der Nacht zu Sonnabend eine Auseinandersetzung, an der auch eine Gruppe von 96-Ultras beteiligt war.