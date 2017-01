Walter Homeyer: 60 Jahre bei der Feuerwehr

Landringhausen. Davon entfallen 1253 Stunden auf den Übungsbereich, 63 auf Einsätze, wie im März auf den Brand eines Treckerunterstands in Ostermunzel. Während des Fußball-WM-Halbfinales mussten die zu einem Feuer am Esseler Hof ausrücken. Außerdem mussten mehrfach Ölspuren auf Straßen beseitigt werden.

Hinzukommen der Dienst für die Fahrzeugpflege und Instandhaltung des Feuerwehrhauses, zahlreiche Lehrgänge und die Teilnahmen an Wettbewerben. Bei den Löschbezirkswettkämpfen in Groß Munzel erreichten sie den zweiten Platz.

Die Ortswehr hat zurzeit 25 Aktive (plus 2), neun Mitglieder hat die Jugendfeuerwehr, 22 sind in der Altersabteilung, 220 fördernde Mitglieder gibt es, 13 mehr als 2015.

Geehrt wurde Walter Homeyer, er ist seit 60 Jahren Mitglied und nun in der Alters- und Ehrenabteilung. Hans-Heinrich Alten Koch ist seit 40 Jahren dabei, Nico Redlich seit 25 Jahren. Andreas Betsch und Andreas Nagel sind seit 40 Jahren Fördermitglieder, Bernd Hackmann, Klaus Niemeyer und Peter Söchting seit 25 Jahren.

Karl Heinz Betsch, Michael Borchers, Dirk Petruschkat und Fritz Wildhagen wurden in die Altersabteilung übernommen.

Von Jörg Rocktäschel