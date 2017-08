Buntes Programm zeigt Gesicht der Kirche

Calenberger Land. Das Motto für die Veranstaltungsreihe, die bis zum 8. September im Calenberger Land stattfindet, wurde ganz bewusst gewählt. Eine Woche lang dreht sich dabei alles um die Nächstenliebe, die aus Sicht von Superintendentin Antje Marklein die Grundmotivation für diakonische Arbeit bildet. "Die Diakonie ist das Gesicht der evangelischen Kirche" sagt sie. "Was wir am Sonntag im Gottesdienst feiern, wird unter der Woche in der Diakonie gelebt."

Wie vielfältig die Hilfsangebote im Kirchenkreis Ronnenberg sind, wird schon beim Blick auf das Programm deutlich. Unter anderem sammeln Konfirmanden Lebensmittel für den offenen Mittagstisch in Empelde, der drei Tage später seinen 10. Geburtstag feiert. Das Alten- und Pflegeheim Marienstift in Barsinghausen stellt gleich bei mehreren Veranstaltungen seine Arbeit vor. Und auch das Diakonie-Lädchen in Empelde sowie die Wennigser Kinderkantine werden im Rahmen der Woche mit eigenen Veranstaltungen gewürdigt.

"Für uns ist die Woche eine gute Gelegenheit, den Menschen bewusst zu machen, was alles dazugehört", erklärt Marklein. "Wir können natürlich nur punktuelle Angebote vorstellen, die exemplarisch aufzeigen, wo die Diakonie überall hilft." Denn die Notwendigkeit, in Not geratene Menschen zu unterstützen, sei weiterhin sehr groß. Und wen es dabei trifft, erzählt die Superintendentin aus ihrer Erfahrung, könne man nie voraussagen. "Jeder von uns kann von einem Tag auf den anderen in die Situation kommen, dass er die Diakonie in Anspruch nehmen muss", meint Marklein.

Daher ist es ihr besonders wichtig, die vielseitigen Angebote der kirchlichen Einrichtungen zu verdeutlichen. Wobei es sich bisweilen erst im Laufe der Beratung herausstelle, wie vielschichtig die Probleme der Hilfesuchenden seien. "Manchmal kommt beispielsweise jemand in die Schuldnerberatung, und im Gespräch stellt sich dann heraus, dass es auch Eheprobleme gibt", sagt Marklein. "Wir schauen dann, ob und wie wir die unterschiedlichen Hilfsangebote vernetzen können - und ob in diesem Fall dann beispielsweise die Sozialberatung helfen kann."

Dabei übernehmen zumeist hauptamtliche Mitarbeiter die Beratung. Doch das tragende Fundament der Diakonie sind die ehrenamtlichen Helfer. Etwa 500 von ihnen gibt es alleine im Kirchenkreis Ronnenberg, zu dem auch Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden gehören. Und die Aufgaben der Helfer sind dabei vielfältig. "In der Schuldnerberatung gibt es zum Beispiel zwei Ehrenamtliche, die nichts anderes machen, als die oft sehr unübersichtlichen Belege und Unterlagen der Hilfesuchenden zu sortieren", erklärt Marklein. Und alleine im ambulanten Hospizdienst des "Fuchsbau" in Barsinghausen betreuen 80 bis 85 ehrenamtliche Helfer die Patienten.

Allerdings ist es laut Marklein eine alles andere als leichte Aufgabe, den Kreis der Ehrenamtlichen groß genug zu halten, um die vielfältigen Aufgaben bewältigen zu können. "Es hat sich in unserer Gesellschaft etwas verändert", sagt die Superintendentin. Noch vor 30 Jahren seien es oft Frauen im Alter zwischen 40 und 50 gewesen, die nicht berufstätig waren und die Diakonie unterstützt hätten. "Heute arbeiten viele Frauen schon mit kleinen Kindern wieder und haben einfach keine Zeit", erklärt die Superintendentin.

Daher versuche der Kirchenkreis inzwischen, die Angebote zeitlich flexibler zu gestalten. Zum Beispiel bei den Besuchsdiensten sei dies möglich. Aber in anderen Fällen auch nicht - etwa bei den Mittagstischen in Empelde und Ronnenberg. "Die sind nun einmal an die Mittagszeit gebunden", sagt Marklein. "Und sie leben besonders davon, dass Ehrenamtliche die Einrichtungen unterstützen."

Das Programm:

Gleich zum Auftakt findet aus Sicht von Antje Marklein am Freitag, 1. September, einer der Höhepunkte der "Woche der Diakonie" statt. "Mit dem interkulturellen Sommerfest verbinde ich besonders viel", sagt die Superintendentin. Zum einen sei es eine Premiere. Zum anderen spiegele die Veranstaltung aus ihrer Sicht besonders gut die aktuelle Situation wider. "Seit wir 2015 in die Flüchtlingsbetreuung eingestiegen sind, hat sich die Arbeit deutlich verändert", erklärt sie. Statt um Willkommenskultur gehe es inzwischen vor allem um Integration. "Wir wollen die Menschen in Kontakt und in Netzwerke bringen", sagt Marklein. "Geflüchtete und Ehrenamtliche sollen in einem festlichen Rahmen zusammen feiern."

Freitag, 1. September

17 bis 20 Uhr: Interkulturelles Sommerfest auf dem Mont-Saint-Aignan-Platz an der Klosterkiche in Barsinghausen

Sonnabend, 2. September

11 bis 14 Uhr: "Ein Teil mehr für den offenen Mittagstisch", Konfirmanden sammeln von dem Penny- und Rewe-Markt in der Berliner Straße in Empelde Sachspenden

Sonntag, 3. September

10.30 Uhr: Gottesdienst in der Klosterkirche Wennigsen

11.30 bis 14 Uhr: Geburtstagsfeier der Kinderkantine mit Familienfest im Kinder- und Jugendhaus

Montag, 4. September

10 Uhr: Gemeinsames Singen zum Thema "Liebe" im Alten- und Pflegeheim Marienstift in Barsinghausen (Schillerstraße 1)

Dienstag, 5. September

12 Uhr: 10 Jahre Offener Mittagstisch - Gespräche und Kontakte am Grill, Johanneskirchengemeinde Empelde (Hallerstraße)

Mittwoch, 6. September

14 bis 17 Uhr: Tag der Offenen Tür mit Präsentationen und Mitmachangeboten im Sozialpsychiatrischen Zentrum Petrushof in Barsinghausen (Hans-Böckler-Straße 37)

15 Uhr: Kreatives Gestalten zum Thema "Hoffnung" im Alten- und Pflegeheim Marienstift in Barsinghausen (Schillerstraße 1)

Donnerstag, 7. September

10 bis 13 Uhr: Geburtstagsfeier des Diakonie-Lädchens Empelde (Nenndorfer Straße 63)

15 bis 17 Uhr: Herbstfest des Diakonie-Lädchens kids in Empelde mit Aktionen für Kinder (Ronnenberger Straße 22)

Freitag, 8. September: Andacht zum Thema "Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe" im Alten- und Pflegeheim Marienstift in Barsinghausen (Schillerstraße 1)