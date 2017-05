Vielversprechender Beginn der ersten Ausstellung für Mobilität & Wirtschaft (MOWI). Bereits am Sonnabendvormittag waren Fußgängerzone und Ausstellungsfläche am Volkers Hof gut besucht. Barsinghausens Autohändler und die weiteren ausstellenden Gewerbetreibenden waren gut gelaunt und optimistisch, dass es etwas wird mit der Premiere der MOWI. Das Wetter machte den Organisatoren keinen Strich durch die Rechnung. So hatten zahlreiche Aussteller bereits zur Mittagszeit ausreichend Gelegenheit, dem Publikum ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Experten informierten in Talkrunden über die Themen Energiesparen und Klimaschutz sowie Sicherheitstechnik im Haus.

Bereits am Sonnabend sind Fußgängerzone und Veranstaltungsgelände der ersten Ausstellung für Mobilität & Wirtschaft (MOWI) gut besucht. Zur Bildergalerie

Für die musikalische Unterhaltung waren der Spielmannszug der Feuerwehr Barsinghausen, der traditionell zur Eröffnung der Autoschau aufspielte und anschließend über das Ausstellungsgelände zog, und die Marchingband der Swing Company zuständig. Für ordentlich Stimmung sorgte auch die Modenschau „Herzklopfen“ auf dem Europaplatz. Befreundete Models der Ausrichter Schuhhaus Tebbe, Studio 25, Kindergalerie und Stilecht präsentierten auf dem Catwalk die neuesten Modetrends, was die vielen Zuschauer mit lauten Applaus bedachten.

Am Sonntag eröffnet die MOWI um 10 Uhr. Ab 13 Uhr beginnt der verkaufsoffene Sonntag, der sicherlich noch mehr Menschen in die Innenstadt locken wird.

Mirko Haendel