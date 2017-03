Der Kinder- und Jugendcirkus Barsinghausen (KiJuCiBa) hat am Wochenende in zwei ausverkauften Galavorstellungen im Schulzentrum Am Spalterhals das Thema Emotionen überzeugend umgesetzt. Insgesamt 75 junge Akteure standen während der Shows auf der Bühne und boten ein buntes, farbenprächtiges und temporeiches Spektakel.