Zwei Unfälle und zwei Sachbeschädigungen

Barsinghausen/Egestorf. Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr aus Richtung Barsinghausen in die Kurve und geriet auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Auto einer 43-Jährigen zusammen. Die Frauen wurden zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Gehrden gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 4500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte eines Unfalls, der sich am Sonnabend gegen 12.45 Uhr auf dem Kaufland-Kundenparkplatz ereignet hat. Eine 40-jährige Autofahrerin ist beim Ausfahren aus einer Parklücke gegen ein hinter ihr abgestelltes Motorrad gefahren. Dies stieß daraufhin gegen ein daneben geparktes Autos. Die Unfallverursacherin hat sich kurzzeitig vom Unfallort entfernt. Bei ihrer Rückkehr war das beschädigte Auto nicht mehr vor Ort. Hinweise an die Polizei Barsinghausen unter (0 51 05) 52 30.

Unbekannte haben am Sonnabend zwischen 21 und 22.15 Uhr an einem silbernen VW Touran und einem schwarzen Skoda Octavia jeweils den Lack beschädigt. Beide Autos parkten in der Straße Langenäcker in Höhe der Hausnummer 65. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter Telefon (0 51 05) 52 30 in Verbindung zu setzen.

Von Jörg Rocktäschel