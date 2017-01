Bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 65 in Höhe der Autobahnauffahrt Bad Nenndorf sind am Donnerstagabend zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Beide Männer wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf insgesamt 16.500 Euro.