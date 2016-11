Ab dem 25. November erstrahlt Burgdorfs Innenstadt wieder in festlichem Glanze. Per Knopfdruck wird Bürgermeister Alfred Baxmann um 18 Uhr vor dem historischen Rathaus an der Marktstraße die Weihnachtslichter an. Gleichzeitig eröffnet auch der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Spittaplatz.