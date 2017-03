Burgdorf. Der Streit der beiden Männer begann nach Aussage eines Polizeisprechers zunächst in einer Gaststätte an der Bahnhofstraße. Deshalb forderte der Gastwirt die Kontrahenten auf, seine Räume zu verlassen. Dieser Forderung folgten zwar beide, sie setzten ihre Auseinandersetzung aber auf der Straße fort - handgreiflich. Denn die Faustschläge des Jüngeren verletzten den Älteren im Gesicht. Er musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.