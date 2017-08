72-Jährige bei Autounfall lebensgefährlich verletzt

Burgdorf. Eine 72-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagabend bei einem Unfall in Burgdorf lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war eine 71-Jährige gegen 18.30 Uhr mit ihrem Subaru Forester auf dem Schützenplatz unterwegs.

Sie verließ mit ihrem Fahrzeug den Parkplatz über die Ausfahrt (Kleiner Brückendamm), um nach links auf die Straße Kleiner Brückendamm einzubiegen. Dabei übersah die Fahrerin beim Überqueren des Gehweges die aus ihrer Sicht von links kommende Fußgängerin und erfasste sie, sodass die 72-Jährige auf die Fahrbahn stürzte und dort verletzt liegen blieb. Ein alarmierter Rettungswagen brachte die Seniorin in eine Klinik - es besteht Lebensgefahr.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, Kontakt zum Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 aufzunehmen.

r.