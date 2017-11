Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Ehlershausen. Eine Alarmanlage hat am Montag zwischen 17.50 und 18.05 Uhr unbekannte Täter vertrieben, die in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Braunen Hirsch in Ehlershausen eingebrochen waren. Die Einbrecher hatten nach Aussage einer Polizeisprecherin zunächst den rückwärtigen Zaun des Grundstücks überklettert, dann hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten unerkannt.

Ebenfalls am Montag – allerdings zwischen 8.15 und 22.15 Uhr – hebelten Einbrecher die rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses am Reiherstieg auf. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume und Behältnisse. Unklar ist, ob und was die Einbrecher gestohlen haben.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben. Sie können sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark