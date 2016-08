Solidaritätsaktion in Burgdorf

Wenige Tage nach dem verheerenden Wohnhausbrand am Kleinen Brückendamm rollt in Burgdorf eine Welle der Anteilnahme und Hilfsbereitschaft an. Viele wollen die drei obdachlos gewordenen Brandopfer, die alles verloren haben, nun materiell unterstützen.