Am Anfang stand die Idee, in der Südstadt eine Anlaufstelle für Frauen einzurichten. Längst ist der Nachbarschaftstreff am Ostlandring zum Familienprojekt gewachsen. Barbara Martens hat die Stadtteilsozialarbeit in 14 Jahren aufgebaut. Jetzt übergibt sie das Staffelholz an Marion Jacobi.