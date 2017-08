Geld für Müllkippensanierung steht bereit

Die ehemalige Müllkippe am Duderstädter Weg, wo die Deutsche Reihenhaus AG einen Wohnpark anlegen will, kann jetzt von Schadstoffen gereinigt werden. Die Fördermittel von Land und EU sind bewilligt - 932.000 Euro. Die gleiche Summe investiert die Reihenhaus AG in die Sanierung des Untergrunds.