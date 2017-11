Belohnung für Hinweise auf Räuber

Der Spielhallen-Betreiber Albert Toma hat eine Belohnung in Höhe von 1500 Euro ausgesetzt. Das Geld will der Geschäftsmann demjenigen zahlen, der der Polizei Hinweise auf die Räuber geben kann, die am Dienstagabend seine City Spielstätte an der Hannoverschen Neustadt überfallen haben.