Der Sozialausschuss hat sich am Donnerstag dafür ausgesprochen, gleich ein ganzes Bündel von Maßnahmen zur Integration zu fördern. In Initiativen des Burgdorfer Mehrgenerationenhauses (BMGH) und des Nachbarschaftstreffs am Ostlandring sollen in 2017 insgesamt bis zu 84.000 Euro fließen.