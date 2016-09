Der Wahlsonntag endete mit einem Zieleinlauf wie beim Fotofinish in einem Laufwettbewerb bei Olympia. Erst als Heeßel als letzte Ortschaft ausgezählt war, stand fest, dass die CDU die SPD an Stimmen haarscharf überflügelt hatte. Das beschert der CDU 11 Ratsmandate - so viele wie die SPD errang.