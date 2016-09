Wer an Kaffee denkt, kommt an Heeßel nicht vorbei. Das Dorf hat sich zum Kaffee-Mekka gemausert. Die Kaffeemaschinen + Service GmbH investierte zuletzt kräftig in die eigenen Räumlichkeiten und schult nun auch ambitionierte Endverbraucher in der Kunst der Espresso-Zubereitung.