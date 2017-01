Beim Umbau der BBS am Berliner Ring zum Kompetenzzentrum für Mobilität und damit zu einer der größten Berufsbildenden Schule in Niedersachsen läuft so gut wie alles schief, was schief laufen kann. Im August 2016 sollte alles fertig sein. Doch nach wie vor ist das Gebäude eine riesige Baustelle.