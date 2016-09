Was ein überzeugter und geselliger Gartenfreund ist, der hat sich das Paulus-Pflanzenfest am Sonntag, 18. September, gewiss schon im Kalender vermerkt. Doch auch alle anderen sind auf dem Gelände des Kirchenzentrums am Berliner Ring willkommen, wenn es von 11 bis 16 Uhr heißt „Burgdorf blüht auf“.