Diebe brechen sechs Autos in einer Nacht auf

Gleich sechs Autoaufbrüche hat die Polizei Burgdorf in der Nacht zu Mittwoch in der Burgdorfer Weststadt und in Heeßel registriert. „Aufgrund der Tatortnähe zueinander wird davon ausgegangen, dass es sich mutmaßlich um dieselben Täter handeln dürfte“, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.