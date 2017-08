Duo wirft mit Kanaldeckel eine Tür ein

Burgdorf. Unklar ist, welche Gegenstände die Einbrecher gestohlen haben – der geschädigte Besitzer konnte noch keine Angaben zum Diebesgut machen. Nach der Tat flohen die Einbrecher in Richtung Schlossstraße. Ein Anwohner beobachtete die Flüchtenden. Sie waren seinen Angaben zufolge höchstens 1,75 Meter groß und schlank. Bekleidet waren sie mit dunklen Oberteilen, deren Kapuzen sie sich über den Kopf gezogen hatten. Erst in der vergangenen Woche hatte ein Anwohner zwei Einbrecher aufgeschreckt, die in ein Geschäft an der Poststraße einsteigen wollten – indem sie versuchten, mit einem Gullydeckel eine Scheibe einzuwerfen. Hinweise auf das Duo nimmt die Polizei unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 entgegen.