Fairytales-Konzert ist ausverkauft

Hänigsen. Die Fairytales werden am Sonnabend, 11. November, ab 19.30 Uhr in der vollbesetzten Aula der Grundschule Hänigsen auftreten. Die Karten für das Konzert der A-cappella-Gruppe sind laut Veranstalter, der Kulturinitiative K4, seit Langem ausverkauft. Für die Farytailes – das sind Christian Tieben, Steven Engler, Bart Pröve, Lutz Degenhardt und Manuel Boeglin – ist der Auftritt in Hänigsen ein Heimspiel, denn alle fünf haben ihre Wurzeln in Ortschaften in und rund um Uetze.

Nicht nur optisch ist die Heimat der A-cappella-Sänger die Zeit der Fünfziger und Sechziger Jahre, auch ihre Songs sind im Stil dieser Epoche arrangiert. Das Repertoire reicht von Up-Tempo-Songs im Stil von „I Wonder Why“ über Hits wie „The Lion Sleeps Tonight“ bis zur selbstgetexteten Persiflage „In der Michbar“. Die Sänger gewinnen das Publikum nicht nur mit ihren harmonischen Stimmen, sondern auch mit ihren humorvollen und meist improvisierten Überleitungen für sich.

Wer noch keine Karte für das Konzert hat, kann es laut K4 an der Abendkasse versuchen. Denn dort würden Karten, die kurzfristig zurückgegeben werden, verkauft.

Von Anette Wulf-Dettmer